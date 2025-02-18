Зеленский: Идти на ультиматумы России не собираюсь 1 18.02.2025, 17:58

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Президент Украины высказался о переговорах США и РФ в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии прошли без участия Украины, поэтому Киев никогда не примет ультиматумов со стороны Москвы.

Об этом глава украинского государства сказал во вторник, 18 февраля, во время визита в Анкару.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, когда Украина начала получать помощь от разных стран, Россия выдвигала свои условия. В частности, речь шла о сокращении Вооруженных сил Украины, признании оккупированных территорий частью России и установлении в Украине пророссийского руководства, которое бы действовало в интересах Кремля.

«У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский заявил, что никаких договоренностей с Россией не было ни во время оккупации Киевской области, ни во время переговоров в Беларуси или Турции.

«Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь», — подчеркнул Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

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