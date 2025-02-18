Лукашенко подписал закон о потребительском кредите и микрозайме
- 18.02.2025, 18:12
Что в нем нового?
Лукашенко 18 февраля подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», сообщила пресс-служба диктатора.
Согласно документу, устанавливаются существенные условия договоров потребительского кредита (микрозайма):
- ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма;
- а также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом (микрозаймом).
Кредитополучатели, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на отсрочки платежа.
Предусмотрена также возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования (микрофинансирования) от имени кредитодателя (заимодавца) без взимания вознаграждения с граждан.
Кроме того, закон содержит норму о внесении изменений в Гражданский кодекс в части определения в договоре аренды (кроме договора лизинга) размера арендной платы только в белорусских рублях.