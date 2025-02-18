Лукашенко подписал закон о потребительском кредите и микрозайме 18.02.2025, 18:12

Что в нем нового?

Лукашенко 18 февраля подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», сообщила пресс-служба диктатора.

Согласно документу, устанавливаются существенные условия договоров потребительского кредита (микрозайма):

- ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма;

- а также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом (микрозаймом).

Кредитополучатели, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на отсрочки платежа.

Предусмотрена также возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования (микрофинансирования) от имени кредитодателя (заимодавца) без взимания вознаграждения с граждан.

Кроме того, закон содержит норму о внесении изменений в Гражданский кодекс в части определения в договоре аренды (кроме договора лизинга) размера арендной платы только в белорусских рублях.

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