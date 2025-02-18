Как Украина стала «мозгом» НАТО в противостоянии России 18.02.2025, 18:22

Киев объединил с альянсом усилия в противостоянии РФ.

В то время как Европа была прикована к экстренному саммиту в Париже, посвященному судьбам Украины и ЕС, параллельно наблюдая за все более неожиданными тирадами президента США Дональда Трампа о России и стремительным сближением двух держав, в польском городе Быдгощ без помпы и почти незамеченным прошло событие, способное повлиять на дальнейший ход войны, пишет «Немецкая волна».

Здесь НАТО и Украина объединили усилия, чтобы анализировать полученный в войне против России опыт и вывести оборону на качественно новый уровень. По крайней мере, так звучит одна из целей центра анализа, подготовки и образования (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center - JATEC), открывшегося на базе Североатлантического альянса в Быдгоще 17 февраля. Совсем без помпы, конечно, не обошлось - был и оркестр, и натовские генералы в парадной форме, и министры.

На небольшой площадке перед новым центром в десятиградусный мороз, но под тентами с подогревом собрались немногочисленные военные, политики, сотрудники НАТО и журналисты, чтобы запустить необычную для альянса инициативу. JATEC - это первый совместный центр НАТО с не входящей в нее страной, с воюющей страной, а также единственный военно-гражданский проект альянса.

Центр анализа, подготовки и образования JATEC открылся на базе НАТО в польском Быдгоще

Июльский саммит НАТО в Вашингтоне постановил: альянсу есть чему поучиться у Украины, единственной в Европе имеющей комплексный опыт ведения современной войны. Шесть месяцев спустя сине-желтый флаг был поднят над базой НАТО в Быдгоще под оркестровую аранжировку гимна «Ще не вмерла України і слава, і воля…».

«НАТО должна учиться быстрее России»

- НАТО не может ждать, потому что Россия учится быстро, а мы должны учиться еще быстрее, - заявил перед собравшимися главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье. - Эта война идет не в далеких странах. Она здесь и сейчас, у порога НАТО. И НАТО должна учиться и адаптироваться к новым масштабам и темпам.

В Североатлантическом альянсе понимают, что война России выходит за рамки традиционной линии фронта в Украине. «Мы сталкиваемся с политической дестабилизацией, атаками на критически важную инфраструктуру, информационной войной, кибервойной, войной в космосе. Жестокость окопной войны теперь сочетается с искусственным интеллектом и другими новейшими технологиями, - отметил Вандье в своей речи, подводя к тому, в чем главный смысл нового центра: - JATEC сделает НАТО сильнее».

В церемонии открытия центра JATEC в Быдгоще приняла участие замгенсека НАТО Радмила Шекеринска

Открытие центра - это не просто хорошая новость для Украины, отметила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

- В долгосрочной перспективе JATEC - это огромный актив для альянса, потому что он дает нам уроки, полученные в войне этого века, которые должны помочь НАТО и ее членам усовершенствовать свою систему сдерживания и обороны.

Платформа для новаторских подходов к современным вызовам

Для Украины новый совместный проект с альянсом важен по нескольким причинам, говорят в ее правительстве. Во-первых, украинские офицеры, которые уже приступили к своим обязанностям в Быдгоще, будут делиться с партнерами опытом и знаниями, что сблизит Киев с альянсом. Во-вторых, задача центра - обеспечить максимальную взаимосовместимость украинской армии с вооруженными силами союзников. В-третьих, украинцы рассчитывают вместе с партнерами искать новаторские подходы ко все новым угрозам этой войны.

- Я рассматриваю JATEC как платформу, которая поможет нам реагировать на новейшие вызовы. Ведь от этого зависит, насколько быстро мы сможем отвечать на действия противника, а также замечать зарождающиеся тенденции и преобразовывать их в действенные решения, - сказал замминистра обороны Украины Сергей Боев. Он пояснил, что украинские сотрудники JATEC получат возможность в достаточной степени дистанцироваться от поля боя, чтобы находить инновационные решения вместе с коллегами по НАТО. Первым делом, по его словам, они займутся разработкой решений для самых насущных проблем, таких как борьба с беспилотниками.

Другая тема, которой в ближайшие годы будут заниматься инженерно-технические эксперты НАТО, чтобы помочь Украине, - это планерные бомбы. А выводы исследователей будут применяться в обучении украинских военных.

Сближение Украины и НАТО идет по плану

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина обозначила и другие приоритеты: интенсификация обмена информацией между Киевом и альянсом, а также увеличение масштабов и ускорение военной помощи. Oна назвала JATEC «мозгом», который будет поставлять данные и аналитику новому координационному центру военной помощи Украине NSATU в немецком Висбадене.

Кроме того, JATEC - это еще и политический символ стабильного сближения Киева с НАТО на фоне противоречивых высказываний со стороны администрации Трампа и его самого о будущем членстве Украины.

- Я сегодня здесь, и после всех заявлений Украина и НАТО запустили институт, цель которого - сделать украинские вооруженные силы оперативно совместимыми с альянсом. Независимо от того, будет ли вопрос о членстве решен сейчас или позже, оперативная совместимость украинских вооруженных сил и вооруженных сил НАТО жизненно важна для безопасности Европы, и она будет достигнута, - заявила Стефанишина.

Как Киев, так и НАТО решили пока отделять тактическое и военное сотрудничество от политических решений. Чем ближе и теснее отношения между НАТО и Украиной, тем больше они будут работать друг с другом и тем легче будет, когда Украина туда вступит, говорят опытные сотрудники штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и замгенсека НАТО Радмила Шекеринска (в центре) на церемонии открытия центра JATEC

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