Президент Украины перенес визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины перенес визит в Саудовскую Аравию2
- 18.02.2025, 18:31
- 3,900
Причина связана со встречей РФ и США.
Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Он не хочет «совпадений» после сегодняшней встречи между российскими и американскими чиновниками.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
У Зеленского спросили, будет ли он завтра, 19 февраля, проводить в Саудовской Аравии встречи с американскими чиновниками, поскольку они остаются там после переговоров с россиянами.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украину не приглашали на встречу российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Такие планы Вашингтона и Москвы стали для Киева сюрпризом.
- Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию (завтра - ред.), - добавил глава Украины.
Он уточнил, что по этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение перенести визит на 10 марта.
При этом глава украинского государства отметил, что американских чиновников ожидают в Киеве.