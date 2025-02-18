Кто в Беларуси может взять дополнительный выходной 18.02.2025, 18:34

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Рассказали в Минтруда.

У родителей есть опция дополнительного выходного на работе. В Минтруда объяснили, как этим можно воспользоваться.

Родители, которые воспитывают двоих детей до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Оплата такого дня может быть прописана в коллективных договорах.

У родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, тоже каждый месяц может быть один дополнительный выходной. Он оплачивается за счет средств соцстрахования.

Плюс один выходной в неделю положен многодетным родителям с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет. Он оплачивается за счет средств нанимателя. Альтернатива свободному дню — ежедневное сокращение рабочего времени на час.

«Отцовский» отпуск предоставляется отцу в первые 6 месяцев после рождения ребенка, чтобы он мог помочь в уходе за малышом. Его длительность — до 14 дней. Такой отпуск может быть дольше, если это прописано в коллективном договоре, в нем могут предусмотреть и другие гарантии.

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