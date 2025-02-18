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Госсекретарь США: Достижение мира требует уступок всех сторон

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  • 18.02.2025, 18:37
  • 3,502
Госсекретарь США: Достижение мира требует уступок всех сторон
Марко Рубио

Марко Рубио назвал переговоры с РФ в Саудовской Аравии «первым шагом на долгом и трудном пути».

Чтобы положить конец войне России в Украине, всем сторонам необходимо пойти на уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщает «Немецкая волна».

«Сегодня был сделан первый шаг на долгом и трудном пути, но он важен», - цитирует Рубио агентство Reuters.

«Если этот конфликт будет разрешен приемлемым образом, то откроются невероятные возможности для геополитического партнерства с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и, честно говоря, экономического партнерства по вопросам, которые, как мы надеемся, пойдут на пользу миру и улучшат наши отношения в долгосрочной перспективе», - сказал Рубио.

Говоря о роли европейских стран, Рубио заявил, что Евросоюз «в определенный момент» также должен будет оказаться за столом переговоров. «Евросоюз в какой-то момент должен будет сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть введенные санкции», - сказал госсекретарь.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя саммит, подчеркнул, что с союзниками США проводились консультации и никто не был отодвинут в сторону. Уолц добавил, что его радует стремление Европы внести более весомый вклад в обеспечение безопасности Украины, передает Reuters.

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