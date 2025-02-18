закрыть
18 февраля 2025, вторник, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали топ-менеджера производственного предприятия

2
  • 18.02.2025, 18:45
  • 4,512
В Минске задержали топ-менеджера производственного предприятия

При получении взятки.

Директора филиала столичного предприятия задержали за неоднократное получение взяток. Как сообщили в Комитете госконтроля, руководитель брал деньги за лоббирование интересов российского поставщика.

Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК вышли на фигуранта в ходе проверки. Предприятие не называется, но известно, что оно занимается «производством центробежной техники и оборудования для дробления и измельчения материалов».

По данным ДФР, директор филиала был задержан непосредственно при получении очередной суммы в размере $6,5 тыс., а за все время представители российской коммерческой структуры передали ему свыше $32 тыс.

За вознаграждение топ-менеджер лоббировал интересы этой фирмы при закупках и контролировал своевременную оплату за поставленную ей продукцию. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип