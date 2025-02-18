В Минске задержали топ-менеджера производственного предприятия 2 18.02.2025, 18:45

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При получении взятки.

Директора филиала столичного предприятия задержали за неоднократное получение взяток. Как сообщили в Комитете госконтроля, руководитель брал деньги за лоббирование интересов российского поставщика.

Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК вышли на фигуранта в ходе проверки. Предприятие не называется, но известно, что оно занимается «производством центробежной техники и оборудования для дробления и измельчения материалов».

По данным ДФР, директор филиала был задержан непосредственно при получении очередной суммы в размере $6,5 тыс., а за все время представители российской коммерческой структуры передали ему свыше $32 тыс.

За вознаграждение топ-менеджер лоббировал интересы этой фирмы при закупках и контролировал своевременную оплату за поставленную ей продукцию. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

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