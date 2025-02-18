Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о неоспоримости территориальной целостности Украины

Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о неоспоримости территориальной целостности Украины11
- 18.02.2025, 18:53
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За спиной Украины не могут вестись никакие переговоры.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что в глазах Анкары территориальная целостность и суверенитет Украины в предстоящий период неоспоримы, добавив, что Турция будет подходящим местом для любых возможных мирных переговоров с участием России, передает «Голос Америки».
Выступая на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эрдоган также заявил, что недавняя дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Украиной и Россией соответствует политике Турции, проводимой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что отложил свой визит в Саудовскую Аравию, запланированный на среду, до 10 марта, добавив, что за спиной Украины не могут вестись никакие переговоры о том, как положить конец войне.
Зеленский заявил, что для обеспечения справедливого мира США, Украина и Европа должны участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для Киева.
Позднее, источник агентства Reuters сообщил, что вечером во вторник Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине, отправился в Киев.