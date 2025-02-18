Госдума РФ ратифицировала договор с режимом Лукашенко о «гарантиях безопасности» 7 18.02.2025, 19:08

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Одним из ключевых аспектов соглашения является вопрос размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Депутаты Госдумы РФ поддержали ратификацию договора между Россией и режимом Лукашенко о «гарантиях безопасности» в рамках «союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Договор предполагает взаимные обязательства сторон по обеспечению безопасности в случае угроз суверенитету или территориальной целостности. В соответствии с соглашением, Россия и режим Лукашенко обязуются поддерживать друг друга политическими, военными и другими средствами в случае угрозы со стороны третьих стран, международных организаций, террористов или экстремистов.

Одним из ключевых аспектов соглашения является вопрос размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Российский посол Борис Грызлов отметил, что договор подтверждает создание единого оборонного пространства на внешних границах «cоюзного государства».

Договор был подписан диктаторами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре 2024 года в Минске. В феврале 2025 года Путин передал документ на ратификацию в парламент, назначив замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении вопроса.

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