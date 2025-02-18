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В Австралии объявили о выпуске «первого в мире джина из круассана»

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  • 18.02.2025, 19:14
В Австралии объявили о выпуске «первого в мире джина из круассана»

Крепость составила 41,8%.

Австралийский производитель джина Four Pillars представил «первый в мире джин из круассанов», об этом сообщает The Spirits Business. Необычный продукт стал результатом коллаборации алкогольного бренда с мельбурнской пекарней Lune.

Мастер-дистиллер Four Pillars Сара Проуз рассказала, что перегнала для крепкого напитка топленое масло, миндаль, семена акации (коренные народы Австралии использовали их, когда пекли хлеб), мускатный орех, можжевельник и другие растительные компоненты. Особенный акцент, по ее словам, был сделан на масле, поскольку пекари в Lune используют почти вдвое больше масла, чем требуется для обычных круассанов. Мастер-дистиллер признается, что проводить его дистилляцию было непросто, но после нескольких подходов все получилось. «Орехи и специи придали джину настоящую глубину, ванильные бобы привнесли в него нотку сладости, а еще мы добавили наши фирменные органические апельсины, чтобы обеспечить яркость и баланс», — рассказывает она. Крепость круассанового джина составила 41,8%. Купить напиток можно только в Австралии.

Эксперименты с джинами проводят по всему миру. В 2024 году лондонская дистиллерия Sipsmith, принадлежащая компании Suntory Global Spirits, выпустила джин по рецепту 1639 года. Новый напиток получил название Origin 1639 Gin. Справочник со старинными рецептами нашли мастер-дистиллер бренда Sipsmith Джаред Браун и его жена, историк напитков Анистатия Миллер. Рецепты в книге были зашифрованы, так что им пришлось потратить много времени на их расшифровку и восстановление оригинальных ингредиентов.

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