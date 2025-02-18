G7 готовит понижение порога цен на российскую нефть 4 18.02.2025, 19:26

1,730

Заявление ожидается в третью годовщину российского вторжения в Украину.

Страны Большой семерки (G7) готовят снижение порога цен на российскую нефть. Об этом, ссылаясь на проект документа, пишет Bloomberg.

«Большая семерка рассматривает идею коллективно усилить или адаптировать порог цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы», – говорится в публикации.

Заявление ожидается 24 февраля – в третью годовщину российского вторжения в Украину. Пока идет обсуждение, потому что не все участники G7 пришли к согласию по этому вопросу.

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что страны G7 рассматривают возможные способы ужесточения ценового ограничения на российскую нефть. Есть разные варианты – от полного запрета операций с российской нефтью до снижения ценового предела с текущих $60 до примерно $40 за баррель.

Страны Большой семерки (G7) установили ценовой порог $60 еще в конце 2022 года. Участники коалиции договаривались регулярно пересматривать ограничения один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу это не сделали.

Россия научилась обходить ограничения, используя "теневой флот" танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового рубежа в течение большей части года.

В ответ страны G7 начали налагать санкции на танкеры и компании, вовлеченные в эти теневые операции. В декабре 2024 года страны Северной Европы также договорились усилить проверки страхования российских танкеров, проходящих через основные европейские проливы: Ла-Манш, Эресунн, Датские проливы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com