У Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы Егор Фирсов

18.02.2025, 19:46

Егор Фирсов

Важно продолжать объединять Европу вокруг Украины.

Возможно, у многих это вызовет усмешку, но я считаю, что у Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы.

Побитая, уставшая, в крови… но именно так сегодня и выглядит лидерство.

Нам всегда казалось, что лидер – это процветание и благополучие, экономические и социальные успехи. Оно, может быть, так и есть, но во времена покоя и развития.

Сейчас время кризиса и выживания, когда не работают международное право и институты, ломается привычное мироустройство.

А во времена кризисов лидерство – это смелость и решительность, глубокий опыт несокрушимости. Такой, какой есть у Украины. И больше ни у кого.

А еще – на самом деле главное для лидера – это видение нового будущего.

Критически важно продолжать объединять Европу вокруг нас (украинцев - прим.), но не ситуативно, а дать правительствам и обществам Европы визию будущего в новых реалиях, с мощной безопасностью и новой субъектностью в мире.

Потому что реалии таковы, что, как и в Средневековье, слабых не уважают. Если ты слабый, то сильные решат твою судьбу без тебя. И точно не в твою пользу…

Егор Фирсов, Facebook

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