Белорус Шкурин станет самым дорогим нападающим в истории варшавской «Легии»
- 18.02.2025, 19:59
Форвард обойдется варшавской команде в 1,5 миллиона евро.
Белорусский нападающий Илья Шкурин станет самым нападающим в истории «Легии».
По сообщениям источников «Трибуны», форвард будет стоить варшавской команде 1,5 миллиона евро, на данный момент самым дорогим нападающим является Мигель Альфарела за которого летом 2024 года заплатили миллион евро.
Также сообщается, что Шкурин уже прибыл в Варшаву для заключения контракта с варшавским клубом.