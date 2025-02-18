2025–2029 Юрий Фельштинский

18.02.2025, 20:09

Юрий Фельштинский

Если Украину захватят, Европе следует ожидать вторжения российско-белорусской армии.

Чтобы «снова сделать Америку великой» можно поднять Америку. Но это сложно, и не понятно, куда же ее выше поднимать. Все в порядке в Америке.

Много проще, поскольку все познается в сравнении, в том числе и «величие Америки», ослабить главных своих торговых партнеров: Европу, Канаду и Мексику.

Мексику придушить легко. Там и без Трампа много проблем. «Гордую Канаду», отказавшуюся стать 51-м штатом США, Трамп будет давить экономически: снижением цены на нефть и снятием санкций с Лукашенко и России. Канада -– главный мировой производитель калийных удобрений. Затем идут Россия, Китай и Беларусь.

С России санкции будут сняты во время встречи Трампа с Путиным в Саудовской Аравии как жест доброй воли со стороны США за согласие России принять из рук Трампа капитуляцию Украины. Впрочем, если для этого нужна санкция Конгресса, это займет какое-то время.

НАТО вице-президент Венс в своей речи на Мюнхенской конференции не упомянул ни разу. На самом деле из НАТО США уже вышли. Они просто об этом пока не объявляют. Выход США из НАТО (формальный или реальный), безусловно, ослабляет или даже уничтожает эту организацию, нарушает баланс сил, в том числе ядерных, в Европе и создает для Путина величайший соблазн стать вторым Сталиным и ослабленную Европу захватить.

Трамп для Путина – ледокол революции. Сталин таковым считал Гитлера (так и оказалось). Путин таковым считает Трампа (так и окажется). «Полковник Даниил Федорович Трамп» (как называет Трампа Дмитрий Медведев – потому что так Трампа называют в Кремле) оставил Европу «на съедение» Путину и Лукашенко. Неслучайно во время своего телефонного разговора с Путиным Трамп вспомнил о Второй мировой войне, когда США и СССР были союзниками в войне против общего врага. На фоне войны в Европе идущей уже три года Трамп цинично предложил Путину снова стать союзниками в борьбе с новым и главным врагом Трампа и старым главным врагом Путина -- европейской демократией.

Фактическая ликвидация НАТО не может не подтолкнуть Россию к вторжению в Европу. Это именно то, что необходимо Трампу, чтобы Америка смогла «стать великой». Если Украина капитулирует, российское вторжение в Европу неминуемо. Это именно то, на что рассчитывает Трамп, потому что на фоне войны – как это было и в первую мировую войну, и во вторую мировую войну, у Америки действительно появится шанс «стать снова великой».

Выход из этой ситуации у Европы (включающей Украину) и Канады (как невольной жертвы намерений Трампа) один: забыть за следующие четыре года о существовании США, как если бы Америку еще не открыли, и отказаться от участия в российско-американских переговорах об Украине, которые давно ведутся Путиным и Трампом за спиной Украины, без ее участия и согласия, и без вовлеченности в этот процесс Европы.

Конечно, Трамп о себе забыть не даст, и мы еще услышим о его требовании отдать Соединенным Штатам Гренландию под угрозой начала военных действий, и может быть даже о формальном выходе из НАТО в связи с тем, что Дания (и Европа) отказываются уступить ему самый большой остров в мире. Но разговоры о присоединении к США Гренландии, Панамы и Канады скорее являются дымовой завесой, под прикрытием которой Трамп планирует сдавать Украину, поскольку, не сдав Украину Путину, нельзя ослабить Европу и сделать Америку «снова великой».

Конечно, и Путин в эти четыре года не даст о себе забывать, тем более, что в дополнение к Китаю, Ирану и Северной Корее он получил 20 января этого года в союзники еще и США. Но если выстоит Украина, выстоит и Европа. Если Украину захватят, Европе следует ожидать вторжения российско-белорусской армии со всеми последствиями.

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