Люксовую BMW задержала польская таможня на границе с Беларусью

Люксовую BMW задержала польская таможня на границе с Беларусью3
- 18.02.2025, 20:17
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Машина оказалась с сюрпризом.
Польские таможенники не пропустили в Беларусь легковой автомобиль BMW X7, пишет Strazgraniczna.pl.
Машину остановили во время контроля сотрудники пограничного подразделения «Буг».
Люксовый кроссовер, за рулем которого был 32-летний гражданин Беларуси, пересекал границу в районе погранперехода в Тересполе. BMW X7 2019 года выпуска стоит примерно $67 тыс.
Во время проведения осмотра польскими пограничниками было установлено, что авто числится в угоне в Германии уже больше года, с января 2024-го.
Машину изъяли, а ее водителя задержали. Дело передали в ведение сотрудников полиции города Тересполя.
С начала года сотрудники Бугского пограничного отряда уже изъяли девять транспортных средств общей стоимостью, эквивалентной $250 тыс.