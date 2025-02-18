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Люксовую BMW задержала польская таможня на границе с Беларусью

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  • 18.02.2025, 20:17
  • 5,000
Люксовую BMW задержала польская таможня на границе с Беларусью
Иллюстративное фото

Машина оказалась с сюрпризом.

Польские таможенники не пропустили в Беларусь легковой автомобиль BMW X7, пишет Strazgraniczna.pl.

Машину остановили во время контроля сотрудники пограничного подразделения «Буг».

Люксовый кроссовер, за рулем которого был 32-летний гражданин Беларуси, пересекал границу в районе погранперехода в Тересполе. BMW X7 2019 года выпуска стоит примерно $67 тыс.

Во время проведения осмотра польскими пограничниками было установлено, что авто числится в угоне в Германии уже больше года, с января 2024-го.

Машину изъяли, а ее водителя задержали. Дело передали в ведение сотрудников полиции города Тересполя.

С начала года сотрудники Бугского пограничного отряда уже изъяли девять транспортных средств общей стоимостью, эквивалентной $250 тыс.

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