«Они уже совсем обнаглели» 11 18.02.2025, 20:33

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В Беларуси набирает обороты тренд на «легальное воровство» в магазинах.

В последние дни в белорусском сегменте TikTok все чаще начали появляться видео, в которых блогеры показывают, как они «легально воруют» косметические продукты: например, в «Золотом яблоке» или «Кравте». О новом тренде уже высказались как сотрудники этих магазинов, так и обычные белорусы. CityDog рассказывает, что происходит и правда ли это легально.

Тренд на «легальное воровство» начала российская блогер sergeevna. В TikTok ее ролик, где она в своих пластмассовых баночках вынесла из «Золотого яблока» тональный крем от Guerlain, помаду от Beverly Hills и другие косметические продукты премиум-сегмента, набрал почти 3 миллиона просмотров.

В видео девушка говорит, что «сама в шоке от своей наглости» и испытывает чувства стыда, однако считает, что все делает в рамках закона.

Вероятно, именно после ее видео беларусские блогеры подхватили тренд и тоже начали снимать ролики, как «легально воруют» продукты в косметических магазинах. Например, видео блогера doc. prischic2.0 из Могилева за пару дней набрало более 1,2 миллиона просмотров и почти 1000 комментариев.

В нем она, вооружившись набором пластмассовых баночек, сходила в магазин «Кравт», чтобы «воровать косметику». По словам девушки, она решила не наглеть, поэтому взяла «на один разик» тональный крем Vivienne Sabo, сыворотку Clarins, крем под глаза от этого же бренда, тушь, блеск и духи.

Во время съемки видео консультантки «Кравта», по словам блогерки, были сильно напряжены и в какой-то момент спросили ее: «Девушка, может, хватит уже?»

Что думают сотрудники магазинов?

Katrisha, консультантка «Золотого яблока» в ТРЦ Galleria Minsk, рассказала в TikTok, что наливать тестеры в свои баночки и забирать их с собой нельзя. Если покупателю нужно протестировать уходовую косметику, ему могут предложить специальную баночку от магазина — она вмещает около 2 мл средства, чего, по ее словам, хватает на 1−2 применения.

Но это правило не распространяется на декоративную косметику и парфюмерию. Их можно тестировать только в магазине: макияж — на коже или с помощью консультанта, а парфюм — нанося на кожу или блоттер.

То есть «слив» тестеров в свои емкости — это нарушение регламента магазина. По ее мнению, тренд на «легальное воровство» может привести к тому, что покупатели попросту не смогут попробовать тестеры в магазине, так как их там может вовсе не оказаться.

Как к этому тренду относятся белорусы?

В комментариях под видео большинство белорусов пишут, что «блогеры совсем не думают о других покупателях и сильно наглеют». Однако были и те, кто тоже хочет купить пластмассовые баночки, чтобы «взять ту косметику, на которую никогда не будет денег, чтобы купить».

«С чего вы придумали, что это можно делать?» — задается вопросом Анна.

«Декоративную косметику вовсе нельзя переливать себе, даже чуть-чуть. Уходовую можно попросить перелить только через консультанта, когда люди это уже поймут? Так нельзя делать», — написала Алина.

«Я понимаю, что она взяла немного, но сейчас люди насмотрятся видосов и друг за другом пойдут сгребать магазины „на один раз“», — считает пользователь с ником rtuytkrt.

«Я все понимаю, но можно это попробовать на месте, а не запихивать это все в баночки. Тушь все равно не будет такой — там зависит все от кисточки», — написал ffigufbbkar.

«А где здесь воровство? Они же не банки целые воруют, а берут чуть-чуть», — пишет пользователь Milli.

Как это работает в европейских магазинах?

Например, в парфюмерно-косметическом магазине Sephora в Польше, по словам пользовательницы Volha P., можно попросить консультантов бесплатно «отлить пробник» определенных духов в отдельную баночку. Правда, можно взять только один.

Кроме того, по словам блогера helenasview, которая живет в США, в Sephora можно бесплатно попросить и пробники косметики, которые консультанты упакуют и подпишут в магазине. Это же подтверждает и блогер ira_spanishvibes, которая живет в Испании.

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