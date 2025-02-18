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Дуда провел переговоры с Келлогом

  • 18.02.2025, 20:39
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Дуда провел переговоры с Келлогом

Президент Польши изложил спецпредставителю Трампа мнение по поводу действий России в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Стороны обсудили войну России против Украины.

Заявление Анджея Дуды приводит PAP.

По словам президента Польши, он объяснил генералу, как Варшава воспринимает ситуацию в Украине. Также был затронут вопрос провокаций России, в том числе в воздушном пространстве Польши.

Дуда изложил Келлогу мнение Польши по поводу поведения России и заявлений российских чиновников.

Как отметил польский президент, у него есть «полное представление ситуации», когда речь идет о действиях, которые США предпринимают для завершения войны. Вашингтон «очень решительно вступил в игру».

«Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то это происходит решительно и, как правило, эффективно. Я ожидаю, что будет как минимум прекращение боевых действий, и, надеюсь, — прекращение российской агрессии против Украины», - добавил Дуда.

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