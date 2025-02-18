Свентек разгромила Азаренко на турнире в Дубае

Свентек разгромила Азаренко на турнире в Дубае3
- 18.02.2025, 21:01
- 1,320
Белорусская теннисистка взяла всего два гейма.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира WTA 1000, который проходит в Дубае.
Представительница нашей страны не смогла навязать борьбу действующей второй ракетке мира – польке Иге Свентек. Их встреча завершилась со счетом 0:6, 2:6.
Белоруска смогла взять первый гейм лишь с девятой попытки, выиграла один брейк-пойнт и совершила две двойные ошибки.
За участие в турнире Виктория получит 65 рейтинговых очков и $23,5 тыс.
Теперь же встречи со Свентек ждет в 1/8 финала украинка Даяна Ястремская, которая взяла верх над россиянкой Анастасией Потаповой.
18 февраля свой путь на турнире WTA 1000 в Дубае начнет и Арина Соболенко. Действующая первая ракетка планеты сыграет с Вероникой Кудерметовой из России.