Свентек разгромила Азаренко на турнире в Дубае 3 18.02.2025, 21:01

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Ига Свентек

Белорусская теннисистка взяла всего два гейма.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира WTA 1000, который проходит в Дубае.

Представительница нашей страны не смогла навязать борьбу действующей второй ракетке мира – польке Иге Свентек. Их встреча завершилась со счетом 0:6, 2:6.

Белоруска смогла взять первый гейм лишь с девятой попытки, выиграла один брейк-пойнт и совершила две двойные ошибки.

За участие в турнире Виктория получит 65 рейтинговых очков и $23,5 тыс.

Теперь же встречи со Свентек ждет в 1/8 финала украинка Даяна Ястремская, которая взяла верх над россиянкой Анастасией Потаповой.

18 февраля свой путь на турнире WTA 1000 в Дубае начнет и Арина Соболенко. Действующая первая ракетка планеты сыграет с Вероникой Кудерметовой из России.

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