закрыть
18 февраля 2025, вторник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Свентек разгромила Азаренко на турнире в Дубае

3
  • 18.02.2025, 21:01
  • 1,320
Свентек разгромила Азаренко на турнире в Дубае
Ига Свентек

Белорусская теннисистка взяла всего два гейма.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира WTA 1000, который проходит в Дубае.

Представительница нашей страны не смогла навязать борьбу действующей второй ракетке мира – польке Иге Свентек. Их встреча завершилась со счетом 0:6, 2:6.

Белоруска смогла взять первый гейм лишь с девятой попытки, выиграла один брейк-пойнт и совершила две двойные ошибки.

За участие в турнире Виктория получит 65 рейтинговых очков и $23,5 тыс.

Теперь же встречи со Свентек ждет в 1/8 финала украинка Даяна Ястремская, которая взяла верх над россиянкой Анастасией Потаповой.

18 февраля свой путь на турнире WTA 1000 в Дубае начнет и Арина Соболенко. Действующая первая ракетка планеты сыграет с Вероникой Кудерметовой из России.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип