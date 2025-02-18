ВСУ впервые поразили северокорейскую САУ Koksan

ВСУ впервые поразили северокорейскую САУ Koksan2
- 18.02.2025, 20:49
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Видеофакт.
Силы обороны Украины впервые за время войны поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку Koksan. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».
По данным военных, в Луганской области бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибра 170-мм САУ М-1978 Koksan.
Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным – 54-60 км.
Скорость стрельбы: два выстрела в течение пяти минут, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).
В ОСГВ «Хортица» отметили, что впервые САУ Koksan на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года. Первое боевое применение было зафиксировано еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.