Белорус поймал гигантского сома весом 32 кило 4 18.02.2025, 21:17

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Фотофакт.

В начале февраля рыбак Константин прославился уловом 36-килограммового сома. Спустя короткое время удача снова оказалась на его стороне — на этот раз в сети юноши попался еще один гигант весом 31,8 кг.

— Для меня эта поимка была неожиданностью. Конечно, такое бывает, но все понимают, что сомы такого размера — большая редкость. Я даже представить не мог, что за такой короткий срок смогу повторить успех, — поделился рыбак.

По его словам, рыбалка проходила в обычном режиме: с друзьями они приехали к реке, подготовили снасти и начали ловить. Место оказалось совсем рядом с тем, где был пойман предыдущий сом. Несколько поклевок судака, надежды на щуку — ничто не предвещало встречи с гигантом.

— После одной из подсечек у меня появилось чувство, что я это уже где-то видел. Буквально через несколько секунд стало ясно: это снова сом, да еще и почти такого же размера. Такую борьбу не забыть! — рассказал Константин.

Как и в прошлый раз, после быстрой фотосессии рыбу отпустили обратно в реку. До 31 марта действует запрет на лов сома: в случае улова рыбу необходимо отпустить.

— Я почти никогда не забираю рыбу. Разве что пару раз в сезоне — знакомым или родственникам. Но это разовые акции, — добавил рыбак.

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