Сегодня пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов
- 18.02.2025, 21:30
В рамках игрового дня состоятся четыре встречи.
Сегодня, 18 февраля, пройдут ответные стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи.
Расписание матчей 18 февраля:
20:45 по Минску. «Милан» — «Фейеноорд»;
23:00 по Минску. «Аталанта» — «Брюгге»;
23:00 по Минску. «Бавария» — «Селтик»;
23:00 по Минску. «Бенфика» — «Монако».
Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.