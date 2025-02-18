ЕС готовит новый пакет помощи Украине 18.02.2025, 21:36

На 6 млрд евро.

Страны Евросоюза планируют выделить Украине пакет военной помощи на сумму не менее 6 миллиардов евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Средства будут направлены на укрепление стратегических позиций Киева перед началом переговоров с Россией. Предполагается, что пакет будет включать широкий спектр военной поддержки: от поставки 1,5 миллиона артиллерийских снарядов до современных систем противовоздушной обороны. Это может стать одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с начала полномасштабного вторжения России. Как ожидается, план помощи будет представлен во время символического визита европейских чиновников в Киев, намеченного на 24 февраля.

Двое дипломатов подчеркнули, что сумма в 6 миллиардов евро рассматривается как отправная точка. Общая стоимость может быть увеличена до 10 миллиардов евро или даже больше, поскольку страны ЕС продолжают анализировать свои возможности, чтобы определить, какие ресурсы могут быть отправлены Украине. Кроме того, государства-члены блока могут вносить как материальные, так и финансовые средства, причем размер финансового вклада будет зависеть от их валового национального дохода, отметил один из источников.

Подготовка такого масштабного пакета станет свидетельством решимости ЕС поддерживать Украину, особенно на фоне начавшихся между США и Россией двусторонних переговоров о завершении войны в Украине, на которые не были приглашены украинские и европейские представители. Увеличение военной поддержки позволит Украине пополнить запасы вооруженных сил, эффективно противостоять российским атакам на линии фронта и обеспечить защиту своих городов от воздушных ударов. Одновременно это укрепит позицию ЕС, который стремится принять участие в переговорах, отмечает издание.

Тем не менее детали европейского пакета помощи еще обсуждаются, и пока не ясно, удастся ли достичь консенсуса среди всех членов ЕС. Один из дипломатов отметил, что Венгрия, вероятно, выскажет свое несогласие, что делает единогласное одобрение маловероятным.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли первые с начала войны в Украине переговоры между делегациями России и США. Участники согласились продолжить обсуждение вопросов урегулирования конфликта и улучшения двусторонних отношений.

Европейские политики обеспокоены тем, что после завершения войны США возложат на ЕС ответственность за обеспечение безопасности вдоль линии разграничения. Это может привести к значительно большему финансовому бремени, чем текущие расходы на поддержку Украины, пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники.

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