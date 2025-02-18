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Некоторые белорусы могут записаться на польскую визу по электронной почте

  • 18.02.2025, 21:50
Некоторые белорусы могут записаться на польскую визу по электронной почте

Такая услуга доступна обладателям карты поляка.

Владельцы карты поляка могут записаться на визу в Минском консульском округе по электронной почте, сообщает визовый центр VFS.Global.

«Владельцы карты поляка, зарегистрированные по месту жительства в Минском консульском округе, для регистрации на подачу заявления на визу могут обратиться по электронному адресу консульского отдела: minsk.wk.wizy@msz.gov.pl», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что заявления, отправленные третьими лицами или визовыми агентами, рассматриваться не будут.

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