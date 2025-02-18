Президент Польши: США не планируют выводить войска из Европы 10 18.02.2025, 22:04

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Анджей Дуда

Об этом Анджей Дуда заявил после встречи с Китом Келлогом.

Нет никаких признаков того, что США намерены сократить или полностью вывести свои войска из Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров в Варшаве со спецпосланником Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом во вторник, 18 февраля.

«Нет ничего, что указывало бы на то, что США уйдут из Европы», - заявил Дуда. По его словам, у Вашингтона «нет абсолютно никакого намерения сокращать деятельность по обеспечению безопасности в нашей части Европы или сокращать численность американских войск», передает DW.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом заявил, что США, напротив, могут нарастить свой контингент в Польше, поскольку границы Украины остаются неопределенными. Тогда Хегсет подчеркнул, что это его личная позиция.

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