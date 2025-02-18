Новым послом Украины в Турции станет бывший политзаключенный Кремля Нариман Джелял 18.02.2025, 22:20

Нариман Джелял

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа вернулся из российского плена в Украину в 2024 году.

Находившийся в российском плену первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял станет новым послом Украины в Турции. Об этом на пресс-конференции в Турции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как заметил Зеленский, символично, что Нариман Джелял начнет свою работу в новом помещении украинского посольства, которое сегодня официально открыли.

«Сегодня в украинской делегации у нас есть Нариман Джелял, он заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, очень важный в Украине человек, и он, к сожалению, подвергся российским репрессиям. Он был схвачен, когда возвращался домой, возвращался в наш украинский Крым. Ничего плохого он не сделал», – сказал президент Украины.

Нариман Джелял – украинский политолог и журналист. Он первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и занимает эту должность с 2013 года.

Джелял был задержан оккупационными властями 4 сентября 2021 года в Евпатории по обвинению в подрыве газопровода в селе Перевальном.

21 сентября 2022 года оккупационный Верховный суд Крыма приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения.

Вернуть Наримана Джеляла в Украину удалось 28 июня 2024 года в рамках обмена пленными.

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