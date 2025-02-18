Соболенко обыграла россиянку Кудерметову на турнире в Дубае

Соболенко обыграла россиянку Кудерметову на турнире в Дубае3
- 18.02.2025, 22:32
Белоруска вышла в 1/8 финала турнира.
Первая ракетка планеты Арина Соболенко одержала победу в поединке 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае.
Белоруска в двух сетах переиграла Веронику Кудерметову из России со счетом 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 50 минут.
Поединок был на грани срыва из-за продолжающихся проливных дождей в Дубае. Из-за них часть поединков 1/16 финала пришлось отложить на 19 февраля.
Так, Арина в 1/8 финала сыграет против победительницы матча между датчанкой Кларой Таусон (№38 WTA) и украинкой Элиной Свитолиной (№24 WTA).
Соболенко уже обеспечила себе как минимум 120 очков и $41,6 тыс. призовых. Если белоруска пройдет дальше, то в четвертьфинале заберет минимум 215 баллов и $83,47 тыс.
Другая белорусская теннисистка Виктория Азаренко сошла с дистанции на стадии 1/16 финала. Ей не повезло с сеткой, где экс-первой ракетке планеты попалась главная соперница Арины Соболенко – полька Ига Свентек.