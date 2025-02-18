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Соболенко обыграла россиянку Кудерметову на турнире в Дубае

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  • 18.02.2025, 22:32
Соболенко обыграла россиянку Кудерметову на турнире в Дубае
Арина Соболенко

Белоруска вышла в 1/8 финала турнира.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко одержала победу в поединке 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае.

Белоруска в двух сетах переиграла Веронику Кудерметову из России со счетом 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 50 минут.

Поединок был на грани срыва из-за продолжающихся проливных дождей в Дубае. Из-за них часть поединков 1/16 финала пришлось отложить на 19 февраля.

Так, Арина в 1/8 финала сыграет против победительницы матча между датчанкой Кларой Таусон (№38 WTA) и украинкой Элиной Свитолиной (№24 WTA).

Соболенко уже обеспечила себе как минимум 120 очков и $41,6 тыс. призовых. Если белоруска пройдет дальше, то в четвертьфинале заберет минимум 215 баллов и $83,47 тыс.

Другая белорусская теннисистка Виктория Азаренко сошла с дистанции на стадии 1/16 финала. Ей не повезло с сеткой, где экс-первой ракетке планеты попалась главная соперница Арины Соболенко – полька Ига Свентек.

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