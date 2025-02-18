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Самолет «Белавиа», в двигатель которого попала птица, вернулся к полетам

  • 18.02.2025, 22:49
Самолет «Белавиа», в двигатель которого попала птица, вернулся к полетам

Об инциденте авиакомпания сообщила 17 февраля.

Двигатель самолета «Эмбраер-175» (бортовой номер EW-512PO), в который попала птица при заходе на посадку, не получил серьезных повреждений. Утром 18 февраля борт вернулся к выполнению полетов, сообщил телеграм-канал о беларусской авиации «ОтВинта».

Издание подчеркнуло, что характер повреждений, который птица может нанести двигателю лайнера, зависит напрямую от ее размера.

«Так, попадание достаточно крупной птицы в воздухозаборник двигателя может привести к повреждению „вентилятора“, ее застреванию в первых ступенях компрессора и, как следствие, отказу двигателя и его аварийному выключению. Иногда может доходить и до помпажа (срывной режим работы. — Прим. ред.) или возгорания двигателя. Но на этот случай у пассажирских самолетов есть второй (а у некоторых даже третий и четвертый) двигатель, чтобы в случае повреждения/отказа одного на втором дотянуть до ближайшего аэропорта», — отмечает «ОтВинта».

Птица поменьше может быть просто «проглочена» двигателем или повредить его лопатки.

«В мире и по сей день остро стоит вопрос защиты воздушных судов от птиц. Что уже только не делали в аэропортах: и ставили акустические системы, воспроизводящие звуки хищных птиц, и пугала ставили, и ультразвуком пытались отпугивать. 100%-й защиты нет», — заключило издание.

Напомним, об инциденте «Белавиа» сообщила 17 февраля. При заходе на посадку рейса Москва — Брест в двигатель самолета попала птица.

«Самолет не получил видимых повреждений, приземлился благополучно, однако для обеспечения безопасности дальнейших полетов было принято решение произвести дополнительный технический осмотр судна», — отметили в авиакомпании.

В результате «Эмбраер-175» был заменен другим воздушным судном — «Боинг-737». Из-за этого пришлось скорректировать расписание.

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