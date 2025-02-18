Шокирующая правда о российской науке: международные ученые оказались «мертвыми душами» 18.02.2025, 23:19

Миф о «великой российской науке» – один из ключевых нарративов кремлевской пропаганды.

Фальсификации, фиктивные редакционные советы и манипуляции с международными экспертами – лишь часть проблем, выявленных украинскими учеными. В своем исследовании доктор экономических наук, профессор Сумского государственного университета Алексей Пластун и доктор экономических наук Инна Макаренко проанализировали ситуацию и представили результаты в статье «Фейковые редакторы, «мертвые души» и мошенничество: что не так с «Великой российской наукой», опубликованной в «Зеркале недели».

Нобелевские лауреаты и мировые рейтинги: место России в науке

Несмотря на громкие заявления о научных достижениях, вклад России в мировую науку крайне незначителен. Среди всех лауреатов Нобелевской премии доля ученых, имеющих аффилиацию с РФ, не превышает 1% – всего шесть человек. Причем значительная часть из них – выходцы еще из советской научной школы, а треть полученных наград вообще связана с Нобелевской премией мира, а не с достижениями в фундаментальных или прикладных науках.

Анализ публикационной активности также не в пользу России. Согласно данным базы Scopus, лишь 20% российских научных работ выходят в престижных журналах с высоким уровнем цитируемости, тогда как 60% публикуются в изданиях третьего и четвертого квартиля – наименее авторитетных среди научного сообщества.

Наиболее ярким индикатором положения дел в российской науке является список самых цитируемых ученых мира. В 2023 году в этом перечне, включающем 6835 ученых, оказалось лишь восемь россиян. Это в 318 раз меньше, чем у США, а их доля составляет всего 0,1% от мирового научного сообщества.

Поддельные редакционные советы: российская псевдонаука

Одним из самых громких разоблачений российской научной системы стало исследование Пластуна и Макаренко, посвященное фиктивным редакционным советам научных журналов. В рамках работы, проведенной летом 2024 года, ученые проанализировали 140 российских журналов, индексируемых в Scopus, Web of Science и издаваемых в Springer, а также проверили 709 иностранных ученых, заявленных как члены их редколлегий.

Для проверки использовался метод OSINT: исследователи находили электронные адреса экспертов и направляли им запросы с просьбой подтвердить их участие в работе редакционных советов. Ответы были получены от 148 ученых, и выяснилось, что:

8 человек уже умерли, но продолжают числиться в редакционных советах.

9 ушли на пенсию и не занимаются наукой.

100 ученых либо знали о своем «членстве», но не выполняли никаких обязанностей, либо вообще не подозревали, что их включили в редколлегии российских журналов.

Таким образом, лишь 22 международных эксперта (примерно 15%) действительно продолжают сотрудничество с российскими изданиями. Исходя из этих данных, авторы исследования пришли к выводу, что уровень фальсификаций в российских научных журналах может достигать 70%.

Кроме того, в ходе анализа выяснилось, что 30 из 709 членов редакционных коллегий являются гражданами Украины. Из них:

2 ученых даже не знали о своем включении в состав редколлегий.

9 после запроса украинских исследователей потребовали исключить их из списка.

4 прекратили сотрудничество с российскими журналами ранее, но до сих пор числились в них.

Манипуляции с международным сотрудничеством

Фальсификации в российской науке не ограничиваются фиктивными редколлегиями. Некоторые российские институты продолжают заявлять о сотрудничестве с международными партнерами, которое фактически уже прекращено.

Так, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне по-прежнему указывает в числе своих партнеров Украину, Польшу и Чехию, несмотря на то, что сотрудничество с этими странами прекратилось после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Санкции против российской науки: что должна делать Украина

По мнению Пластуна и Макаренко, Украина и ее союзники должны занять более активную позицию в вопросе санкций против российской науки. В условиях войны и международной изоляции РФ продолжает манипулировать данными о сотрудничестве, публиковаться в низкокачественных журналах и искусственно завышать значимость своей науки в мировом научном пространстве.

Украина должна настойчиво продвигать идею введения жестких ограничений на участие российских ученых в международных проектах, а также требовать пересмотра их статуса в мировых научных базах и индексах. Как показывают результаты исследования, российская наука – это не о передовых открытиях и прорывных технологиях, а о массовых манипуляциях, искажающих реальную картину.

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