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Музыкант сыграл на белорусском народном инструменте под водой

  • 18.02.2025, 23:44
Музыкант сыграл на белорусском народном инструменте под водой

Алесь Лось опробовал игру на дуде прямо в Эгейском море.

Алесь Лось — этнограф, профессиональный художник, реставратор и мастер музыкальных инструментов. А еще музыкант и любитель нестандартных решений. Так однажды, путешествуя по Греции, он решил сыграть на дуде… прямо в Эгейском море.

– Каб спусціцца на марское дно прыйшлося прымяніць баласт, бо мех інструмента быў надуты і падымаў мяне наверх. І там, на глыбіні 4 метраў, я выканаў гімн Пасейдону. Дуда гучала пад вадой, а праз адтуліны бурдона і жалейкі разыходзіліся бурбалкі паветра. Гэта было неверагодна! Увогуле ў мяне аб'ём лёгкіх 5 літраў, так што я быў падрыхтаваны да гэтага эксперыменту, – рассказывает smartpress.by Алесь Лось.

Еще больше о музыканте и о его коллекции народных музыкальных инструментов и о том, какую роль в белорусских традициях занимает дуда, читайте в нашем материале.

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