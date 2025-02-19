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Ватикан: У Папы Римского двусторонняя пневмнония

  • 19.02.2025, 1:34
Ватикан: У Папы Римского двусторонняя пневмнония

Его состояние ухудшилось.

Состояние Папы Римского Франциска, госпитализированного на прошлой неделе, вновь ухудшилось, но понтифик «находится в хорошем настроении». Об этом сообщили в Ватикане, передает DW.

Состояние Папы Римского Франциска, госпитализированного на прошлой неделе с легочной инфекцией, ухудшается, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, сообщает агентство KNA со ссылкой на заявление Ватикана во вторник, 18 февраля.

Новый диагноз потребовал дополнительной медикаментозной терапии, добавили в пресс-службе понтифика. Накануне у Папы Римского диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, для чего потребовалось изменить план его лечения. 88-летний понтифик останется в больнице на неопределенный срок.

Несмотря на заболевание Франциск пребывает в «хорошем настроении», заверили в Ватикане. В течение дня он чередовал отдых, молитву и чтение текстов. «Он благодарит за связь, которую он чувствует в этот момент, и с благодарным сердцем просит продолжать молиться за него», — говорится в заявлении Ватикана.

Папу Римского Франциска госпитализировали 14 февраля в больницу в Риме с «легкой лихорадкой» после нескольких дней затрудненного дыхания. Понтифик, которому в молодости удалили часть легкого, уже больше недели страдает от проблем с дыханием.

В марте 2023 года он провел три ночи в больнице из-за бронхита. Несмотря на проблемы со здоровьем, Франциск продолжал посещать официальные встречи и даже совершал длительные поездки за границу.

В сентябре 2024 года он совершил двенадцатидневную поездку, посетив в общей сложности четыре азиатские страны. С точки зрения продолжительности и расстояния это была самая длинная поездка за почти двенадцать лет его пребывания в должности.

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