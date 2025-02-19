NBС: Путин не заинтересован в настоящем мирном соглашении 19.02.2025, 3:19

Данные разведки США.

Администрация президента США Дональда Трампа начала предварительные переговоры с РФ по завершению войны в Украине, однако, по данным разведки США, диктатор Владимир Путин до сих пор стремится контролировать всю территорию Украины.

Об этом сообщает телеканал NBС News во вторник, 18 февраля.

«У нас нет никакой информации, которая бы свидетельствовала, что Путин заинтересован в настоящем мирном соглашении», — отметил один из представителей Конгресса США.

По словам шести официальных людей, данные разведки свидетельствуют, что Путин продолжает считать, что сможет «переждать Украину и Европу» и в конце концов установить контроль над всей Украиной.

«Он считает, что побеждает», — сказал один из западных разведчиков, добавив, что потери России на поле боя не заставляют Путина остановить боевые действия.

Шестеро чиновников заявили NBС News, что Путин все же может согласиться на прекращение огня и более масштабное мирное соглашение, поскольку это дало бы его войску время на перегруппировку и восстановление.

По данным разведки, Путин не планирует сокращать военное присутствие в Украине или отводить подразделения или технику из западных регионов России. Шестеро чиновников также отметили, что Путин чувствует себя увереннее из-за недавних заявлений представителей администрации Трампа, которые дают понять, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как реалистичный результат переговорного процесса.

Однако, как утверждают представители США, американская разведка и информация, которую она получает от других стран, уже длительное время свидетельствуют, что Путин сохраняет широкие амбиции в отношении Украины. В то же время и американские чиновники считают, что украинское правительство обеспокоено тем, что его могут исключить из переговорного процесса.

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