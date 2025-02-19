Трамп сделал заявление о встрече РФ и США в Саудовской Аравии 17 19.02.2025, 8:10

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Политик вспомнил о битве под Геттисбергом.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия «хорошо себя показала».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме.

«Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю - это не американские солдаты, это российские и украинские, корейские также - значительная часть из них погибла», - заявил Трамп.

Он назвал войну бессмысленной и в очередной раз напомнил, что ее не произошло бы при его президентстве.

«Я вижу фотографии с поля боя - это как Геттисберг (битва под Геттисбергом - самая масштабная во времена Гражданской войны в США - ред.), везде тела погибших. Это потери тысяч военных. Вскоре вы увидите полные цифры, будете поражены, сколько людей погибло, больше чем вы думаете», - сказал президент США.

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