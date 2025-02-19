Россия массированно атаковала Одессу 5 19.02.2025, 8:20

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Много домов остались без света, воды и тепла.

В ночь с 18 на 19 февраля российские военные массированно атаковали Одессу дронами. Вследствие вражеской атаки много домов остались без света, воды и тепла.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов.

«В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города. Отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов», - говорится в сообщении.

Он рассказал, что без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

По состоянию на сейчас в городе разворачивается оперативный штаб.

«Вместе со специалистами сейчас оцениваем последствия», - добавил Труханов.

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