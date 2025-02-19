Дроны ударили по НПЗ в Сызрани 6 19.02.2025, 8:25

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Вспыхнул пожар.

В ночь на 19 февраля не неизвестные дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Россияне утверждают, что на объекте начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, местные жители рассказали каналу Mash, что в 02:45 по местному времени они слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. На данный момент в районе объекта пожар. Также в соцсетях стали появляться первые кадры огня.

Тем времени губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию и утверждает, что обошлось без пострадавших

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БпЛА», - заявил он.

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