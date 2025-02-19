Трамп допустил введение европейских войск в Украину 5 19.02.2025, 8:32

3,156

И заявил, что поддержит эту инициативу.

Президент США Дональд Трамп не против того, чтобы в Украине были европейские миротворцы. В то же время он отметил, что американских войск в Украине не будет.

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления американского лидера один из представителей СМИ спросил его, поддерживает ли он идею, чтобы в Украине были размещены европейских миротворцев, на что Трамп ответил положительно.

«Если они хотят, я это поддержу. Думаю, что с этим все будет в порядке. Знаю, что Франция это упоминала, и Великобритания, и другие страны. Ну если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа видит, что это нужно - хорошо. Пусть это будет», - заявил президент США.

При этом он подчеркнул, что миротворцев от Соединенных Штатов в Украине не будет.

«Мы не будем там размещать военных, но их военные (европейские - ред.) пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир, было перемирие, и без перемирия это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет это сделать, очень хороший жест», - сказал он.

Также Трампа спросили, рассматривает ли он вариант вывода всех американских войск из Европы, как часть мирного соглашения с РФ, на что он ответил, что «такой вопрос вообще не поднимался».

СNN в свою очередь конкретизирует перевод и пишет, что по словам Трампа, «никто не просил» его вывести все американские войска из Европы, если будет мирное соглашение.

«Поэтому я не думаю, что нам придется это делать», - добавил американский президент.

Саммит в Париже

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, в столице Франции Париже состоялся «экстренный саммит», в котором участвовали лидеры стран Европы, включая генсека НАТО Марка Рютте. Стороны обсуждали вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Уже вчера, 18 февраля, стало известно, что Франция хочет провести еще один такой саммит по поводу Украины и безопасности в Европе. Согласно источникам Reuters, саммит запланирован на сегодня и в нем примут участие те страны, которые не участвовали на встрече в понедельник.

В частности, в список приглашенных входят: Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Еще некоторые страны могут участвовать по видеоконференции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com