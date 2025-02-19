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Новый электрокар Rolls-Royce стал самым мощным и быстрым авто в истории марки

  • 19.02.2025, 8:59
  • 1,068
Новый электрокар Rolls-Royce стал самым мощным и быстрым авто в истории марки

Подсветка потолка имитирует звездное небо.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre, который оказался популярным среди состоятельных украинцев, получил эксклюзивную спортивную версию Black Badge. Роскошное купе вскоре поступит в продажу по цене более 600 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте Rolls-Royce.

Новый Rolls-Royce Spectre Black Badge отличается, прежде всего, доработанной силовой установкой. Стандартная отдача не изменилась — 585 л. с. и 900 Н∙м. Впрочем, если выбрать режим Spirit Mode, то мощность возрастает до 659 л. с., а крутящий момент — до 1075 Н∙м.

Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce в истории.

Батарея емкостью 107 кВт∙ч не претерпела изменений, то есть запас хода составит 493-530 км. Руль Rolls-Royce Spectre сделали более острым, а подвеску перенастроили и установили улучшенные адаптивные амортизаторы.

Отличить новый Rolls-Royce Spectre Black Badge можно по 23-дюймовым кованым дискам, черному декору и решетке радиатора с подсветкой.

Для электрокара предлагают особые варианты окраски — такие, как Vapour Violet, напоминающий цвет неоновых ламп. Эксклюзивная отделка предлагается и для салона — можно выбрать не только кожу и дерево, но и карбон. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

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