Уничтожение северокорейской САУ «Коксан»: в Forbes указали на важную деталь 19.02.2025, 9:04

3,742

Аналитик обратил внимание на место события.

Вооруженные силы Украины впервые поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку «Коксан». Как сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis, это произошло на Луганщине. При этом аналитик Forbes Дэвид Акс указывает, что место, где была уничтожена САУ, является важной – и не самой оптимистичной деталью.

Как отмечает аналитик, 412-й беспилотный ударный авиационный батальон патрулирует участок линии фронта вокруг Купянска, ключевого города, который находится на жизненно важных линиях снабжения вдоль границы между Харьковской и Луганской областями на востоке Украины.

Тот факт, что северокорейская гаубица находилась в районе Купянска подтверждает, что тяжелое вооружение, которое Пхеньян пообещал Москве, не просто поддерживает северокорейский 11-й армейский корпус, который развернут в Курской области. Эта техника также поддерживает российские силы на востоке Украины, в частности, 1-ю гвардейскую танковую армию, которая сражается за создание плацдарма через реку Оскил, чтобы вытеснить украинский гарнизон в Купянске, пишет Акс.

И хотя подкрепления КНДР не улучшили ситуацию для России в Курской области, однако северокорейская техника может иметь значение вокруг Купянска, прогнозирует аналитик.

Так, согласно заявлениям Украинского центра оборонных стратегий, российские войска усилили наступление на Купянском направлении - пересекли реку Оскил и продвинулись в полях к северу от Купянска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com