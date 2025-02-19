Белорус провалился под лед на озере и снял это на видео

Белорус провалился под лед на озере и снял это на видео2
- 19.02.2025, 9:11
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Так везет далеко не всем.
Видео, на котором он проваливается под лед озера Юбилейного, передал в отдел МЧС житель Гродно.
Во время катания на коньках мужчина решил отойти дальше к зарослям, где лед оказался слишком тонким. В результате он провалился под воду, но смог выбраться на поверхность самостоятельно. Однако так везет далеко не всем.
В МЧС напоминают: чтобы избежать трагедии на льду, важно помнить несколько правил.
Лед толщиной не менее 7 см может выдержать человека, но это не гарантирует его прочность. В целом прочность льда можно определить по цвету:
голубой — самый прочный;
белый — в два раза менее прочный;
серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежный.
В местах с быстрым течением, устьях рек, рядом с кустами и тростником лед особенно тонкий.
Обязательным элементом безопасности должна быть спасательный жилет.