Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла3
- 19.02.2025, 9:22
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Стали известны новые подробности атаки.
Вечером 18 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.
Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько времени нужно на их ликвидацию.
Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.
«Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жильцов поврежденных квартир. Коммунальные службы устраняют последствия атаки», - сообщил Труханов.
Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.