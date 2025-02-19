Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла 3 19.02.2025, 9:22

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Стали известны новые подробности атаки.

Вечером 18 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.

Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько времени нужно на их ликвидацию.

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

«Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жильцов поврежденных квартир. Коммунальные службы устраняют последствия атаки», - сообщил Труханов.

Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.

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