СМИ: Лукашенко торгует ворованным украинским продуктом 1 19.02.2025, 9:37

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Россия вывозит сырье для производства этого товара с оккупированной части Украины.

Россия вывозит с оккупированных украинских территорий семена рапса и продает их в Беларусь. А одно из предприятий в нашей стране делает из них масло и продает его в ЕС, утверждает Белорусский расследовательский центр.

Беларусские аграрии в 2023 году поставили рекорд — валовый сбор семян рапса после доработки достиг почти 900 тыс. тонн. В 2024-м рекорд побили и впервые в истории Беларуси намолотили больше миллиона тонн.

Причина интереса к возделыванию этой высокорентабельной масличной агрокультуры в Беларуси не только в увеличении потребности внутреннего рынка.

«Сегодня, даже в период этих бешеных санкций, Европа просит: «Дайте рапсовое масло!» — заявил Александр Лукашенко в июне 2022 года во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Спрос на белорусское рапсовое масло в Евросоюзе после полномасштабного вторжения России в Украину действительно вырос. Санкции не коснулись поставок отечественного продовольствия, и до середины 2024 года его можно было беспрепятственно ввозить в ЕС.

Еврокомиссия 1 июля 2024 года ввела запретительную пошлину на ввоз зерновых, семян масличных и продуктов их переработки из России и Беларуси в Евросоюз.

Страны ЕС, по статистике Евростата, за первое полугодие 2024-го купили в Беларуси 90,4 тыс. тонн рапсового масла на 67,7 млн евро. Это в четыре раза больше по объему и в 2,6 раза по стоимости, чем за весь 2021 год (тогда импортировали 22,6 тыс. тонн на 25,7 млн евро). Основные покупатели — Литва, Латвия и Польша.

Что у белорусской масложировой промышленности последние несколько лет дела на внешних рынках шли в гору, видно и по показателям отдельных предприятий. Один из флагманов отрасли — ООО «Агропродукт» из Брестской области — в 2022 году резко увеличил экспорт рапсового масла в ЕС. Примерно вдвое, если сравнивать с 2021-м, писали государственные СМИ со ссылкой на облисполком.

БРЦ выяснил, что не все белорусское масло, которое продают в Евросоюз, сделано из белорусского рапса.

Сертифицированный обман

Несмотря на рекордные намолоты маслосемян в стране, директор «Агропродукта» Олег Теслюк в августе 2023 рассказал журналистам, что предприятию не хватает сырья:

«Нам нужно более 300 тыс. тонн рапса в год — а вся Беларусь производит примерно 900 тыс. тонн, переработчиков немало, и всем нужно. Так что около 30% от потребности приходится закупать у соседей. Раньше везли рапс из Украины и России, сейчас остались только российские поставки».

Но откуда Россия берет рапс, который потом продает Беларуси, Теслюк умолчал. В 2023 году «Агропродукт» закупал маслосемена, выращенные в том числе на оккупированной части Херсонской области. Только за август предприятию поставили около 728 тонн сырья. Поставщики херсонского рапса «Агропродукту» — российские компании «Велес-Агро» и «Агротрейд».

Могли ли в компании «Агропродукт» не знать о происхождении закупаемого сырья? Вряд ли. В товаросопроводительных документах на поставки (СДИЗ) адресом отправления указана Российская Федерация, но область прописана украинская — Херсонская.

Рапсовое масло, изготовленное в том числе и из украинского зерна, белорусское предприятие поставляло в Евросоюз. По данным Сообщества железнодорожников Беларуси, в 2024 году в Литву и Латвию поступило примерно по 50 тыс. тонн продукции «Агропродукта». Из них 30 тыс. и 2 тыс. тонн соответственно предназначались для внутренних рынков этих стран.

На свой товар предприятие получило несколько сертификатов соответствия международным стандартам качества, в том числе ISO 9001. Последний необходим для выхода на европейские рынки и предполагает полное информирование покупателей или конечных потребителей о качестве продукта или услуги, процессах производства и так далее. Обязательное условие его получения — выполнение «всех действующих законодательных и нормативных требований». Сертификация ISO добровольная. Но такой документ влияет на выбор компании иностранными партнерами, так как свидетельствует о безупречной деловой репутации контрагента, соблюдении им этических норм (документы 1, 2).

Запрета нет — возим

Рапсовое масло «Агропродукта», по данным Латвийских общественных СМИ (Latvijas Sabiedriskais medijs, LSM), в Латвию возят четыре фирмы. Среди них — латвийская логистическая компания K.I.F. Эту информацию подтвердил БРЦ источник из Сообщества железнодорожников Беларуси. Оборот K.I.F. с 1 млн евро в 2021 году увеличился до € 2,3 млн в 2023-м.

Журналисты латвийского телеканала TV3 посетили офис компании и спросили у ее представителя, импортирует ли K.I.F. продукцию белорусского «Агропродукта».

«Нет, мы не импортируем. Мы просто выступаем как таможенные брокеры, как экспедиторы», — ответил собеседник, но подтвердил, что фирма сотрудничает с белорусским «Агропродуктом», оказывает логистические услуги. Также в компании сказали, что у них нет латвийских клиентов, которые заказывают рапсовое масло этого предприятия: «Этим занимается эстонская компания, они потом отправляют дальше».

О поставках белорусского товара в компании K.I.F. говорят открыто: запрета Евросоюза нет — возим. Однако заверяют, что проверяют происхождение продукции, смотрят, есть ли производитель в санкционном списке. Если есть — работать с ним не будут. О том, что масло «Агропродукта» может быть изготовлено из рапса с оккупированных территорий Украины, в K.I.F. не знали, сказал представитель компании: «У нас нет такой информации, что импортируемый продукт из Беларуси был произведен на оккупированных территориях. Конечно, это важно».

В Латвию за первые шесть месяцев 2024 года, по официальной статистике Евростата, ввезли почти 68,89 тыс. тонн рапсового масла из Беларуси.

Латвийская железная дорога (LDz) в ответе на запрос журналистов TV3 подтвердила, что «Агропродукт» экспортировал рапсовое масло в 2021–2024 годах. Расследование, которое провел департамент санкций LDz, показало, что ни само рапсовое масло, ни «Агропродукт», ни руководители предприятия не находятся под санкциями, говорится в письме. Также в нем приводятся детали поставок:

«Товар от «Агропродукта» в основном получают два экспедитора: SIA LAT FLEX и SIA K.I.F., которые обеспечивают дальнейшую транспортировку товара в Китай и Израиль. Продукция, производимая беларусской компанией, также транспортируется во многие европейские страны: Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие».

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Транзитом можно

Литва почти до середины прошлого года, как и ее соседка, импортировала беларусское рапсовое масло. Возили его туда, по данным Сообщества железнодорожников Беларуси, местные компании Baltijos Pervezimai, GEN Cargo и Baltic Cargo Agent. С июня 2024 года в стране ввели запрет на импорт сельхозпродукции и кормов для скота из России и Беларуси. Однако транзит этой продукции через территорию Литвы на момент выхода расследования разрешен, что дает возможность обходить ограничения.

Журналисты издания 15min.lt под видом потенциальных покупателей пообщались с менеджеркой по продажам литовской Baltijos Pervezimai. Эта компания занимается транспортной экспедицией грузов и сотрудничает с «Агропродуктом», подтвердила собеседница. Она рассказала, как можно обойти запрет литовских властей на ввоз белорусской продукции — поставлять не напрямую в Литву, а, например, через Латвию:

«Терминалы в Риге их (товары. — ред.) принимают, и там никаких проблем. Поскольку это продукт питания, под санкции он не подпадает».

Как выглядит процесс согласования и перевозки, в официальном ответе на совместный запрос БРЦ и 15min.lt рассказала гендиректорка Baltijos Pervezimai Ольга Троицкая. Чтобы перевезти продовольственный груз из Беларуси по железной дороге через Литву, отправитель должен подать заявку в LTG Cargo. Это — дочерняя компания государственных Литовских железных дорог (Lietuvos Geležinkeliai, LTG). Если заявка проходит санкционный фильтр и LTG Cargo ее одобряет, организуется процесс перевозки из Беларуси, например, в Израиль через Клайпедский порт. В нем экспедитор временно становится грузополучателем. Также в ответе говорится, что, хотя компания «Агропродукт» и не находится под санкциями, Baltijos Pervezimai приостанавливает одобрение новых заявок на отправку грузов от этого производителя, чтобы произвести оценку рисков, в том числе с литовской таможней.

В логистической литовской компании Baltic Cargo Agent также подтвердили, что сотрудничают с белорусским производителем рапсового масла: «У нас есть с ними контракты, мы предоставляем им логистические услуги до порта Клайпеды, а также частично участвуем в перевозках до порта Риги».

Об одной из схем обхода ограничений, введенных Литвой на ввоз в страну рапсового масла из Беларуси, в беседе с журналистами 15min.lt упомянули в компании TLSC. Она связана с другим импортером масла «Агропродукта» — GEN Cargo (последняя принадлежит компании UAB G 7 Plus, собственники которой владеют TLSC — подробнее об этом расскажем ниже).

«Есть специфические условия [растаможивания товара]. Вы не сможете сделать это в Литве. В теории масло можно ввезти в Литву, но согласование очень сложное. <…> Вам нужно импортировать его в Латвию или Польшу. Это можно сделать, если у вас там есть компания. Там будет таможенная пошлина и другие нюансы, в том числе с кодом товара. Я деталей не знаю, но есть рабочая схема, по которой работают определенные компании».

Расследователи отправили запрос в компанию «Агропродукт» с просьбой прокомментировать изложенные в расследовании факты, однако на момент публикации ответа не получили. Директор компании Олег Теслюк в телефонном разговоре заявил журналисту БРЦ, что у нас неверная информация о закупке предприятием рапса с оккупированных территорий Украины, и бросил трубку. Совладелец «Агропродукта» Алексей Шведов также отказался разговаривать с расследователями.

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