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«ЕС не имеет другого выхода, кроме как действовать немедленно»

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  • 19.02.2025, 9:40
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«ЕС не имеет другого выхода, кроме как действовать немедленно»

В Европарламенте сделали заявление по переговорам США и РФ.

Лидеры сразу четырех партий, представляющих большинство в Европарламенте, выпустили декларацию относительно ситуации в Украине и отношений с США.

Журналисты издания Le Monde сообщают, что речь идет о центристах, экологах, правых и левых.

В декларации сказано, что пришло время перемен и новой реальности, которым необходимо противостоять. При этом необходимо удвоить усилия касательно помощи как Украине, так и безопасности самой Европы.

Европа больше не может полностью зависеть от США в защите как своих ценностей, так и общих интересов. Европа столкнулась с «дипломатическим наступлением» как США, так и РФ по вопросу прекращения войны в Украине, именно поэтому у ЕС нет иного выхода, кроме как «действовать немедленно».

Известно, что Макрон экстренно созывает новый саммит в Париже после переговоров РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Вчера в Саудовской Аравии прошла встреча представителей РФ и США, куда не пригласили ни украинскую делегацию, ни ЕС.

В Брюсселе боятся, что Вашингтон будет склонять Киев подписать соглашение с РФ, которое невыгодно как Украине, так и ЕС.

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