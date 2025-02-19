Лукашисты испугались книги со стихами про глупца у власти 6 19.02.2025, 10:21

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Она продавалась на Wildberries.

По требованию прокуратуры Гомельского района маркетплейс Wildberries исключил из каталога товары, признанные властями «экстремистскими материалами», сообщила прокуратура Гомельской области.

На Wildberries продавались «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня» Сергея Сюзева и «Неизвестная война» Отто Скорцени. Также несколько продавцов реализовывали кулоны и подвески с эмблемой «Черное солнце».

Книга «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня» вышла в 2017 году с помощью российского сервиса Ridero. Она «описывает жизнь белорусского народа в период правления А.Г. Лукашенко и показывает тяжести жизни простых людей, которые желали спокойно трудиться и жить в мире, создавая уют и покой в любимой стране». Внесена в белорусский «экстремистский список» в апреле 2023-го.

Отрывки из книги «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня»

К милиции

мы заплатили вам налоги,

создав для вас в стране уют,

чтоб вы нас с честью охраняли,

а не вершить свой самосуд.

врагов создали из хозяев

забыв про долг, честь и закон,

служа тому, кто невменяем

неся по всем каналам вздор.

<…>

Глупец у власти

<…>

и этот царь из рабской массы

служить к себе невежд позвал,

дав им средства из общей кассы

и властью править указал.

из года в год глупец у власти

своих лишь выгод видя толк,

как жерновами крошит кости

всех, кто попал в его силок.

<…>

«Прокурор Гомельского района вынес в адрес руководства ООО «ИМВБРБ» предписание, в котором потребовал устранить нарушения законодательства и незамедлительно исключить из интернет-каталога продукцию, признанную судом экстремистскими материалами. Акт надзора исполнен в полном объеме — товары стали недоступны для приобретения на территории Беларуси», — сообщили в прокуратуре.

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