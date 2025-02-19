Лукашисты испугались книги со стихами про глупца у власти

Лукашисты испугались книги со стихами про глупца у власти6
- 19.02.2025, 10:21
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Она продавалась на Wildberries.
По требованию прокуратуры Гомельского района маркетплейс Wildberries исключил из каталога товары, признанные властями «экстремистскими материалами», сообщила прокуратура Гомельской области.
На Wildberries продавались «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня» Сергея Сюзева и «Неизвестная война» Отто Скорцени. Также несколько продавцов реализовывали кулоны и подвески с эмблемой «Черное солнце».
Книга «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня» вышла в 2017 году с помощью российского сервиса Ridero. Она «описывает жизнь белорусского народа в период правления А.Г. Лукашенко и показывает тяжести жизни простых людей, которые желали спокойно трудиться и жить в мире, создавая уют и покой в любимой стране». Внесена в белорусский «экстремистский список» в апреле 2023-го.
Отрывки из книги «Двадцать лет рабства: Беларусь сегодня»
К милиции
мы заплатили вам налоги,
создав для вас в стране уют,
чтоб вы нас с честью охраняли,
а не вершить свой самосуд.
врагов создали из хозяев
забыв про долг, честь и закон,
служа тому, кто невменяем
неся по всем каналам вздор.
<…>
Глупец у власти
<…>
и этот царь из рабской массы
служить к себе невежд позвал,
дав им средства из общей кассы
и властью править указал.
из года в год глупец у власти
своих лишь выгод видя толк,
как жерновами крошит кости
всех, кто попал в его силок.
<…>
«Прокурор Гомельского района вынес в адрес руководства ООО «ИМВБРБ» предписание, в котором потребовал устранить нарушения законодательства и незамедлительно исключить из интернет-каталога продукцию, признанную судом экстремистскими материалами. Акт надзора исполнен в полном объеме — товары стали недоступны для приобретения на территории Беларуси», — сообщили в прокуратуре.