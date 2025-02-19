Как переговоры с США меняют картину боя в Украине Александр Коваленко

19.02.2025, 10:24

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Александр Коваленко

Россия бросает в бой все свои дроны.

Прошла первая половина февраля, и по количеству применения барражирующих боеприпасов «Ланцет» и дронов-камикадзе «Молния» РОВ стали демонстрировать растущие показатели.

Если до недавнего времени ББ «Ланцет» применялся РОВ крайне редко, среднестатистический налет их составлял 2–3 единицы в сутки, а порой вообще проходили дни без их применения, то сейчас применение этого средства поражения резко увеличилось до среднего показателя — 10 ед. +/-%. В общем, за первую половину февраля РОВ применили уже более 100 ББ «Ланцет», что в 2 раза выше среднемесячного показателя за прошлые месяцы.

Также растет количество примененных РОВ дронов-камикадзе «Молния». За первую половину февраля РОВ применили около 200 «Молний» с различными типами боевых частей.

Напомню, что дрон-камикадзе является самым простым и максимально дешевым изделием, способным преодолевать 50 километров и нести боевую нагрузку, сравнимую с минами ТМ-62, ПТМ, кумулятивными зарядами КЗ-6 и термобарами от РПО-А «Шмель».

Ранее я уже описывал ситуацию с растущей активностью российских fpv-дронов, которые в этом месяце однозначно поставят рекорд применений. В комплексе с другими средствами поражения, вроде ББ «Ланцет» и «Молния», угрозы с воздуха максимально катализируются.

Разумеется, такую активизацию я прежде всего связываю с попыткой РОВ максимально усилить переговорные позиции России, имитируя безграничность своих возможностей в зоне БД в Украине. Вся активизация РОВ за последнюю неделю направлена именно на это, поэтому и задействованы сейчас те ресурсы, которые не только собирались и накапливались, но и имелись в наличии постоянно за счет стабильного производства. К сожалению, ББ «Ланцет», «Молния» и fpv-дроны относятся именно к этой категории и на снижение активности их применения в ближайшее время не стоит рассчитывать.

Александр Коваленко sprotyv.info

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