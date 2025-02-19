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«У меня был ученик, который сдавал экзамен в ГАИ десять раз»

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  • 19.02.2025, 10:34
  • 2,860
«У меня был ученик, который сдавал экзамен в ГАИ десять раз»

История белоруса, который живет в двух профессиях.

Как совмещать профессии, которые кажутся несовместимыми? В новом цикле «Раздвоение» «Онлайнер» рассказывает о людях, которые трудятся сразу на двух работах. Первый герой — Кирилл. Днем он строгий инструктор по вождению, объясняющий своим ученикам, как не цеплять бордюр и не заглохнуть на перекрестке, а вечером выходит на сцену театра, преображаясь в самых разных персонажей. Как ему удается балансировать между актерством и автошколой?

От неожиданных ДТП до учеников с перегаром. Работа инструктором

Кириллу 33 года. Пять лет он работает инструктором по вождению, примерно столько же играет в театре. Первая профессия кормит, вторая — греет душу.

— Честно, я попал в автошколу случайно, — говорит парень. Когда-то он стоял перед выбором: идти работать в известную IT-компанию или попробовать себя в автошколе. — Я долго не мог определиться, чем заняться, и даже пробовал устроиться в Wargaming. Однако в ходе собеседования пришлось пройти тест на знание игры, и это стало неожиданным препятствием. В итоге я сделал выбор в пользу автошколы, хотя на тот момент не знал ни города, ни нюансов работы инструктором.

Первые месяцы дались тяжело. Кирилл плохо знал город, не понимал, как правильно объяснять вождение своим ученикам, и вообще не был уверен, что сможет преподавать.

— Я не был учителем и не знал, как это делать. В первый месяц просто ехал с учеником, иногда не понимая, где мы находимся. Открывал телефон, проверял маршрут по картам и старался не подавать виду, что сам путаюсь.

Вечерами дома он изучал дороги, просматривал видео про развязки и перекрестки. Так, шаг за шагом он развивался вместе со своими учениками.

— Первый год был жестким. Мне казалось, что я сам еще учусь. Некоторые инструкторы даже подсказывали, как лучше проехать. На второй год пришло понимание работы, что нужно не просто ездить по маршруту, а объяснять логику движения, помогать ученикам не бояться дороги.

Как по мне, инструктор должен быть немного психологом, ведь самая сложная часть — это не научить человека нажимать на педали, а объяснить, что он несет ответственность. Некоторые приходят на вождение и думают, что уже умеют водить, — это самый опасный тип. Вообще, такая излишняя самоуверенность играет злую шутку, на экзаменах такие ребята сдают дольше всех.

У Кирилла нет фиксированного рабочего дня, уроки он проводит в разное время: утром, днем, вечером. Между ними — заучивание реплик и сценария. В день у него по пять-шесть занятий, но бывает и больше. Работать приходится с разными учениками: кто-то садится за руль впервые, кто-то приходит после нескольких неудачных попыток сдать экзамен.

— У меня был ученик, который сдавал экзамен в ГАИ десять раз.

А теперь про курьезы. Несмотря на дополнительную педаль тормоза у инструктора, полностью избежать аварий во время обучения Кириллу не удалось.

— Однажды мы стояли на светофоре, как вдруг в нас сзади влетела машина. Вышел мужчина, посмотрел на повреждения и говорит: «Держите 100 рублей за испуг, и разъедемся». Но это так не работает, учебный автомобиль — это не моя личная машина. Поэтому пришлось вызывать ГАИ и оформлять все по правилам.

Иногда на занятия являются люди в не самом трезвом состоянии. Приходит как-то парень, с утра он явно «не в форме». Смотрю на него, спрашиваю, как самочувствие. Он честно признается: «Вчера пил». В такой ситуации учить нельзя: это сразу лишение прав. Он расписался в журнале посещений и ушел.

Был у меня еще один случай, за который мне до сих пор стыдно. В первый год обучения я заехал на заправку и забыл вынуть шланг из бака — так и уехал, сорвав его. Когда приехала ГАИ, я позвонил в автошколу и попросил никому из коллег не рассказывать. Конечно, на следующий день все уже знали об этом.

— Что вас больше всего раздражает и радует в работе инструктором?

— Больше всего бесит, когда ученик не видит очевидных вещей. Например, на дороге стоит человек в полный рост, а курсант замечает котенка у обочины через перекресток, но человека, который идет прямо перед ним, нет. Еще один раздражающий момент — когда ученики игнорируют правила. «Я успею» — одна из самых опасных фраз. Горит мигающий зеленый — проехать-то он «успеет», но в ГАИ экзамен не сдаст.

Самый приятный момент — это когда ты видишь, как человек, который в первый день не мог отпустить сцепление, через месяц уверенно рулит по городу. У меня были ученики, которые через год-два после сдачи экзамена писали, что вспоминают мои слова в сложных ситуациях. Это приятно.

Но главное, что работа инструктором — это не просто уроки вождения. Это постоянное взаимодействие с людьми. Каждый день ты сталкиваешься с новыми характерами, страхами, ошибками.

Кирилл уверен: если бы про его работу инструктором сняли фильм, это была бы чистая комедия, ведь в учебной машине всегда много смеха — пусть иногда и нервного.

«Стоишь за кулисами, ноги не идут»

Примерно в то же время, когда Кирилл начал преподавать вождение, он знакомится со сценой. На тот момент его беспокоили серьезные проблемы с речью: он заикался, не выговаривал некоторые слова и тараторил.

— Меня никто не понимал. Я что-то говорю, а люди постоянно переспрашивают — это раздражало. Иногда я сам не мог толком выразить мысль, строил корявые предложения. А потом услышал, что занятия в театральной студии помогают справляться с подобными проблемами. Там учат правильному дыханию, постановке голоса, четкости речи, дикции. Поэтому я пошел туда не за искусством, не за сценой, а просто чтобы научиться нормально разговаривать.

Сначала задавали выполнять дыхательные упражнения, простые речевые тренировки. Кирилл учился замедлять темп, делать паузы, осознанно проговаривать слова.

— Это было сложно. Когда ты всю жизнь говоришь быстро и смазанно, контролировать каждое слово почти невозможно. Спустя несколько месяцев преподаватели предложили мне прочитать монолог, я согласился. Потом дали небольшую сценку, потом еще одну — и вот я уже на сцене, играю роль перед зрителями.

Первый свой выход на сцену я помню до сих пор. Стоишь за кулисами, слушаешь, как идет спектакль, ждешь свою сцену. Сердце стучит, ладони потеют, ноги не идут. Вот звучит нужная реплика — пора. В голове паника, но ты делаешь шаг вперед. Говоришь свою первую фразу, слышишь, как реагирует зал, и постепенно страх уходит. Ты понимаешь, что люди в зале ждут историю, а не твою ошибку. И если даже ты где-то запнулся, никто этого не заметит, если сам не дашь понять.

После нескольких лет в театре Кирилл заметил, что его речь действительно изменилась: заикание ушло, голос стал увереннее. Хотя в моменты волнения парень все еще может начать говорить слишком быстро, но теперь он умеет это контролировать.

«Зазубрить не значит сыграть»

Многим кажется, что самое сложное в театре — это выучить текст. По словам Кирилла, это далеко не главное.

— Текст можно вызубрить, но если ты не понимаешь, зачем говоришь эти слова, то сцена не будет живой. Чтобы текст ложился естественно, нужно учить не только свои реплики, но и весь сценарий. Ты должен знать, что скажут партнеры, как пойдет сцена. Тогда ты не просто повторяешь заученные слова, а реагируешь на происходящее.

Тексты спектаклей я стараюсь учить в дороге, когда жду ученика, или дома по ночам. Это не лучший вариант, но другого времени у меня просто нет. Обычно я читаю текст несколько раз, потом закрываю книгу и проговариваю сам. Если застрял, подглядываю и снова повторяю.

Времени на друзей и семью у нашего героя почти нет. Близкие уже привыкли, что Кирилл вечно занят.

— Если заранее освободить день в автошколе и не брать репетиции, можно выкроить вечер. Но перед спектаклями отдыха не бывает: репетиции идут и в будни, и в выходные. Самый сложный период был, когда я играл сразу в двух постановках. Тогда казалось, что я просто живу в театре, а домой прихожу чисто поспать. Временами накатывает усталость, но отдохнуть не получается: утром ученики, вечером сцена — и так по кругу.

Конечно, иногда одна профессия начинает забирать слишком много сил, что мешает другой. После нескольких спектаклей подряд Кирилл уже не такой собранный на автодроме, а если в автошколе тяжелый день, на репетиции сложно включиться в процесс.

Но в то же время обе профессии и дополняют друг друга. В театре он научился контролировать голос и эмоции — это помогает успокаивать учеников. А работа инструктором развила терпение, которое нужно на сцене.

Кирилл зарабатывает на жизнь только в автошколе, а в театре играет бесплатно. Его доход зависит от количества учеников: чем больше занятий, тем выше заработок. Если работать без выходных, можно получать хорошие деньги, но стоит сбавить темп — и зарплата сразу снижается. Пока молодой человек не планирует уходить из автошколы: это стабильность. А театр — больше про эмоции и удовольствие от процесса.

— Если бы пришлось выбирать что-то одно, я бы остался в автошколе: театром зарабатывать сложно, нужно полностью посвятить этому свою жизнь. К тому же, если театр станет работой, пропадет удовольствие. У меня пока получается совмещать, и этого достаточно.

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