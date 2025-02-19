закрыть
19 февраля 2025, среда, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Повар раскрыл самый вкусный способ приготовления картофеля

10
  • 19.02.2025, 10:40
  • 5,398
Повар раскрыл самый вкусный способ приготовления картофеля

Варить не стоит, чтобы сохранить максимальный вкус и пользу продукта.

Картофель - один из самых универсальных продуктов, входящий в состав многих любимых блюд: от хрустящей картошки фри до нежного пюре или запеченного варианта. Однако, когда речь заходит о максимальном сохранении вкуса и полезных веществ, эксперты рекомендуют метод, который не предполагает традиционной варки в воде.

«Главред» узнал, почему картофель лучше не варить.

При обычной варке овощи теряют часть вкуса, ведь полезные минералы и витамины растворяются в воде. Это снижает их пищевую ценность и делает вкус менее насыщенным. Именно поэтому многие повара отдают предпочтение приготовлению на пару.

На платформе Reddit один из пользователей обратился к кулинарному сообществу с вопросом, действительно ли приготовление на пару помогает лучше сохранить вкус овощей, чем варка. Как объясняют профессиональные повара, приготовление на пару помогает не только сохранить больше полезных веществ, но и сосредоточить естественный вкус продуктов.

Причин, почему это лучший метод:

Минимальные потери питательных веществ - поскольку овощи не контактируют с водой, витамины остаются внутри.

Насыщенный вкус - нет риска «вымывания» вкусовых компонентов.

Лучшая текстура - овощи остаются нежными, но не развариваются.

«Если хотите максимально насыщенный вкус, готовьте овощи на пару. Но если нужно усилить их вкус, то лучше добавить соль, специи или даже варить в бульоне», - посоветовал пользователь.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип