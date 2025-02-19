Глава Европарламента: Европа готова противостоять Китаю или России даже без США 3 19.02.2025, 10:55

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Роберта Метсола

Укрепление обороны и безопасности является нашим главным приоритетом.

Европа готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Европарламента Роберта Метсола.

«Укрепление нашей обороны и безопасности является нашим главным приоритетом», - сказала она.

По ее словам, в последние годы в ЕС увеличили общие оборонные расходы на 30% и достигли значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок и расширения производства боеприпасов. Через Европейский оборонный фонд поддерживают государства-члены в разработке инновационных и совместимых оборонных технологий и техники.

«Кроме того, у нас впервые появился еврокомиссар по вопросам обороны, а Европейский парламент повысил статус своего подкомитета по вопросам обороны до полноценного комитета. Это были важные шаги, но нам нужно сделать еще больше, и мы это сделаем», - добавила Метсола.

Председатель Европарламента отметила, что настоящая проблема ЕС - фрагментация. «В то время как США используют 30 систем вооружений, в Европе их 178. Фрагментация означает более высокие расходы и неэффективность. Нам нужен единый рынок оборонной промышленности. Ведь, как метко сказал премьер-министр Туск: время геополитического аутсорсинга прошло», - рассказала Метсола.

«Итак, отвечая на ваш вопрос: мы будем готовы», - сказала она в ответ на вопрос о том, сможет ли Европа самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России.

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