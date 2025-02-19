В Минске на кондитерской фабрике судили участницу протестов 2020-го

В Минске на кондитерской фабрике судили участницу протестов 2020-го2
- 19.02.2025, 10:57
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На заседание согнали работников предприятия.
В Минске на кондитерской фабрике «Слодыч» судили участницу протестов 2020-го — 25-летнюю жительницу столицы, которая работает менеджером в частной компании. Там прошло выездное заседание суда Советского района. На него собрали работников предприятия, пишет сайт «Еврорадио».
Минчанку обвинили в участии в уличной акции 30 августа 2020 года, в «умышленном блокировании движения общественного транспорта» на проспекте Независимости и улице Ленина. Участница протестов заявила, что в тот день присоединилась к группе участников акции, подняла с земли плакат и несла его в руках.
Женщину признали виновной по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (ч. 1 ст. 342 УК). Ее осудили на 2 года и 6 месяцев «домашней химии».