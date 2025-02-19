Лукашенко мстит Пашиняну? 1 19.02.2025, 11:15

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Четыре вопроса и ответа об истории с задержанием блогера из Армении в Беларуси.

На днях стало известно, что в Беларуси задержали блогера из Армении Беллу (Розу Бабаханян). «Салідарнасць» рассказывает, что известно об этой истории и почему режим Лукашенко подозревают в политическом преследовании.

О чем рассказывала блогер Белла?

Роза Бабаханян ведет блоги в TikTok, Telegram, Instagram, а также на Youtube, где у нее 48 тысяч подписчиков. Ее контент максимально далек от белорусской повестки: в своих видео она эмоционально высказывается на тему отношений Армении и Азербайджана, крайне негативно оценивая поступки представителей другой стороны.

Объясняя свою эмоциональность, блогер заявляла: мол, с другой стороны «льют грязь», выкладывают видео с могил армянских солдат, поэтому «не было других вариантов, как ответить тем же». В видео 1 февраля она заявила, что вытерла нос флагом Азербайджана, т.к. это была «ответка» на похожее действие в соцсетях с флагом Армении.

Почему задержали в Беларуси?

Сообщается, что Роза Бабаханян является гражданкой Армении и Беларуси. Из ее сюжетов понятно, что она живет в Беларуси. К примеру, в одном из последних роликов она рассказала, что на нее написали жалобу «из Гомельской области».

В чем обвиняют Беллу?

Последний свой ролик в соцсетях блогер выложила 10 февраля. Живущий в Израиле блогер Александр Лапшин 14 февраля сообщил со ссылкой на «неофициальные источники в посольстве Республики Беларусь в Армении», что она задержана на 15 суток. При этом, как утверждает Лапшин, Беллу обвиняют по пяти статьям УК:

ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

ст. 123 (пропаганда войны);

ст. 188 (Клевета);

ст. 369 (оскорбление представителя власти);

ст. 186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений).

Отметим, что сама Белла рассказывала, что на нее пишут жалобы азербайджанцы.

Почему режим Лукашенко подозревают в политическом преследовании?

На это есть две причины. Во-первых, сообщения блогера Александра Лапшина. Он утверждает, что Азербайджан пытался запустить процесс экстрадиции – «была даже согласована схема лишения ее белорусского гражданства», но в связи с шумихой от этого намерения отказались, «спихнув» проблему на власти Беларуси и Уголовный кодекс страны.

Напомним, в конце 2016 года сам Лапшин был арестован во время проезда в Беларуси и выдан властям Азербайджана, хотя не являлся гражданином этого государства (Лукашенко и Алиев известны близкими отношениями).

Теперь Лапшин считает:

– Я прекрасно понимаю, что взамен на освобождение Беллы белорусские прокуроры потребуют, чтобы Армения выдала им их собственных оппозиционных блогеров и журналистов, скрывающихся в Армении.

Напомним, в сентябре прошлого года при пересечении границы между Грузией и Арменией была задержана, но затем освобождена белоруска Диана Моисеенко, которую на родину обвиняют в участии в протестах.

Во-вторых, история с задержанием блогера из Армении возникла на фоне обострения отношений между Минском и Ереваном. 26 января во время голосования на избирательном участке Лукашенко обвинил Пашиняна в том, что он «уничтожает Армению».

В ответ Пашинян не поздравил правителя Беларуси с «переизбранием» и заявил: «Мой диалог с Лукашенко окончен. С ним мне больше спорить не о чем».

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