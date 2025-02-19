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Осиповичи остались без воды

  • 19.02.2025, 11:20
Осиповичи остались без воды

Ночью прорвало трубу.

В ночь на 19 февраля в Осиповичах произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения, сообщил председатель Осиповичского райисполкома Андрей Дубинчик. Власти организовали подвоз воды.

По словам Дубинчика, около 02.30 произошла авария на подающем водопроводе в районе дома № 39 на улице Калинина. Идут работы по устранению утечки.

«Для локализации аварии было отключено водоснабжение с северного и южного водозаборов города. На данный момент северный водозабор подключается к водоснабжению. Подключение южного водозабора ожидается к 09.00. В это время по городу будут размещены цистерны для обеспечения населения, учреждений дошкольного образования, школ питьевой водой», — сообщил Дубинчик ранним утром 19 февраля.

Как рассказали в МЧС, ночью в Осиповичах произошел «прорыв трубопровода холодного водоснабжения». На время ремонта остановлена подача воды 16 тысячам потребителей и 78 объектам экономики города. Теплоснабжение не нарушено. Организован подвоз воды.

«Об отсутствии водоснабжения население было оперативно проинформировано путем СМС-рассылки», — сообщили в МЧС.

Главный инженер филиала «Бобруйскводоканал» Станислав Павловский рассказывал, что найти утечку сложно из-за промерзшего грунта. К 10.00 уже «нашли практически место повреждения», система водоснабжения уже заполнялась с северного водозабора, позже подключат южный.

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