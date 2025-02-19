Стало известно имя американца, освобожденного из белорусской тюрьмы 1 19.02.2025, 11:31

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Николай Шугаев

У него есть и украинское гражданство.

Освобожденный 12 февраля в Беларуси гражданин США — 56-летний Николай Шугаев, у которого также есть украинское гражданство, сообщил телеканал «Дождь».

Отмечается, что в Беларуси Шугаев жил с сыном и женой, которая написала на него донос после того, как отношения испортились.

Мужчина сообщил в интервью «Дождю», что был брутально задержан в июне 2024 года за подписки на медиаресурсы, признанные «экстремистскими». Также его обвинили в незаконном пикетировании: на аватарке в «Телеграме» у него был размещен флаг Украины. В результате Шугаев четыре раза отбыл 15-суточный административный арест.

«Спрашивают: зачем у тебя на подоконнике лежит книга Джорджа Оруэлла «1984»? Я говорю: «Как зачем? Читаю». Когда проводили обыск, они изъяли даже эту книгу. У меня на стене в квартире висело два флага — американский и украинский. Флаги тоже изъяли», — сказал Шугаев.

Затем на него завели дело по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента) и перевели в следственный изолятор КГБ.

Шугаев сообщил, что ему задавали вопросы, работал ли он на разведку США, Великобритании, Украины, занимался ли вербовкой.

По словам Шугаева, когда его 12 февраля вывезли из СИЗО с мешком на голове, он «с жизнью прощался».

Сейчас бывший заключенный находится в клинике в Техасе, проходит реабилитацию. За пять месяцев в неволе он потерял 20 кг, у него ухудшилось зрение, есть подозрение на туберкулез.

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