закрыть
19 февраля 2025, среда, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно имя американца, освобожденного из белорусской тюрьмы

1
  • 19.02.2025, 11:31
  • 2,042
Стало известно имя американца, освобожденного из белорусской тюрьмы
Николай Шугаев

У него есть и украинское гражданство.

Освобожденный 12 февраля в Беларуси гражданин США — 56-летний Николай Шугаев, у которого также есть украинское гражданство, сообщил телеканал «Дождь».

Отмечается, что в Беларуси Шугаев жил с сыном и женой, которая написала на него донос после того, как отношения испортились.

Мужчина сообщил в интервью «Дождю», что был брутально задержан в июне 2024 года за подписки на медиаресурсы, признанные «экстремистскими». Также его обвинили в незаконном пикетировании: на аватарке в «Телеграме» у него был размещен флаг Украины. В результате Шугаев четыре раза отбыл 15-суточный административный арест.

«Спрашивают: зачем у тебя на подоконнике лежит книга Джорджа Оруэлла «1984»? Я говорю: «Как зачем? Читаю». Когда проводили обыск, они изъяли даже эту книгу. У меня на стене в квартире висело два флага — американский и украинский. Флаги тоже изъяли», — сказал Шугаев.

Затем на него завели дело по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента) и перевели в следственный изолятор КГБ.

Шугаев сообщил, что ему задавали вопросы, работал ли он на разведку США, Великобритании, Украины, занимался ли вербовкой.

По словам Шугаева, когда его 12 февраля вывезли из СИЗО с мешком на голове, он «с жизнью прощался».

Сейчас бывший заключенный находится в клинике в Техасе, проходит реабилитацию. За пять месяцев в неволе он потерял 20 кг, у него ухудшилось зрение, есть подозрение на туберкулез.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Есть три признака развала России
Есть три признака развала России Наталья Радина
Доходяги
Доходяги Ирина Халип